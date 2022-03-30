Брендон Морено: «Фигередо убегает от меня. Он хочет подраться с Карой-Франсом, чтобы сохранить пояс»

Бывший чемпион в наилегчайшем весе прокомментировал отказ чемпиона проводить с ним четвертый бой.

«Я уже разговаривал с руководством UFC. Мне сказали, что четвертый бой уже назначен. Они убедили меня, что не о чем волноваться, и я уверен, что снова буду драться за титул.

Так что могу с уверенностью сказать, что Фигередо убегает от меня. Я не лгу, в UFC хотят, чтобы мы встретились в четвертый раз. Я уже подтвердил свое участие в этом бою, но другая сторона этого не сделала.

Я здесь только для того, чтобы драться и быть лучшим. Очень высоки шансы, что Фигередо проиграет в нашем противостоянии. Поэтому он хочет подраться с Каем Карой-Франсом, чтобы сохранить свой пояс.

Дейвисон знает, что единственный денежный бой для него, это поединок против меня», – сказал Морено.

Напомним, что ранее бразилец и мексиканец трижды встречались в октагоне. По разу побеждали Морено и Фигередо, еще один поединок завершился вничью.

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