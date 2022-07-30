Прохазка про бой Анкалаев – Смит: «Не могу назвать фаворита»

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя между и .

«Анкалаев — хороший парень с хорошим стилем. Но у него еще не было таких соперников, как Энтони Смит. Я не могу назвать фаворита в этом поединке», – сказал Прохазка.

Бой Анкалаева и Смита состоится в ночь с 30 на 31 июля на UFC 277 в Далласе.

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