Прохазка про бой Анкалаев – Смит: «Не могу назвать фаворита»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев Иржи Прохазка UFC 277 Анкалаев - Смит Бокс/MMA/UFC

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.

«Анкалаев — хороший парень с хорошим стилем. Но у него еще не было таких соперников, как Энтони Смит. Я не могу назвать фаворита в этом поединке», – сказал Прохазка.

Бой Анкалаева и Смита состоится в ночь с 30 на 31 июля на UFC 277 в Далласе.

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