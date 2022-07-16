Брайан Ортега хочет перейти в легкий дивизион: «У нас с Оливейрой получился бы отличный бой»

Бывший претендент на титул в полулегком весе Брайан Ортега не исключил перехода в легкий дивизион.

«Возможно, в определенный момент я заткну всех и сделаю это. Кого волнует, что все говорят. В будущем нет сомнений, что я буду выступать в легком весе.

У нас с получился бы отличный бой. Он крутой боец. Я рад успехам Чарльза, и его история мотивирует.

Парень постоянно проигрывал, все уже забыли про него и думали, что его карьера подошла к концу, но тут он поднялся в другую весовую категорию, где доминирует. Сколько у него, 10 побед подряд?

В легком весе он выиграл пояс и два раза защитил его — это мотивирует. Для меня было бы честью разделить с ним октагон», – сказал Ортега.

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