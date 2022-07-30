Илия Топурия подерется с Эдсоном Барбозой 29 октября

Теги полулегкий вес UFC MMA Эдсон Барбоза UFC Fight Night Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия узнал имя следующего соперника.

Им станет бразилец Эдсон Барбоза. Поединок состоится 29 октября на турнире UFC Fight Night.

В последний раз Топурия дрался в марте, победив нокаутом во втором раунде Джея Херберта. Барбоза в том же месяце проиграл Брайсу Митчеллу решением судей.

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