Илия Топурия подерется с Эдсоном Барбозой 29 октября

Испанский боец UFC грузинского происхождения узнал имя следующего соперника.

Им станет бразилец . Поединок состоится 29 октября на турнире .

В последний раз Топурия дрался в марте, победив нокаутом во втором раунде Джея Херберта. Барбоза в том же месяце проиграл Брайсу Митчеллу решением судей.

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