«Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать». Евлоев высмеял Топурию и Пимблетта

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Мовсар Евлоев Дамир Исмагулов Пэдди Пимблетт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев обратился к Дамиру Исмагулова, который накануне пообещал «разобраться в один вечер» с Илией Топурией и Пэдди Пимблеттом.

«Братишка, не будь таким жадным! Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать», – написал Евлоев.

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на UFC 270, но россиянин снялся из-за коронавируса.

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