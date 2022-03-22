«Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать». Евлоев высмеял Топурию и Пимблетта

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев обратился к , который накануне пообещал «разобраться в один вечер» с Илией Топурией и Пэдди Пимблеттом.

«Братишка, не будь таким жадным! Коротенького сладкоежку мне оставь, блондинку можешь забирать», – написал Евлоев.

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на UFC 270, но россиянин снялся из-за коронавируса.

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