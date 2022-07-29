Взвешивание UFC 277: Нуньес тяжелее Пеньи, Анкалаев и Смит показали одинаковый вес

В Далласе (Техас) прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 277, где в главном бою пройдет бой за титул в женском легчайшем весе между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес.
Итоговый вес участников главного карда:
Джулианна Пенья (61,01 кг) против Аманды Нуньес (61,2 кг) в женском легчайшем весе;
Брендон Морено (56,5 кг) против Кая Кара-Франса (56,5 кг) в наилегчайшем весе;
Деррик Льюис (120 кг) против Сергея Павловича (115,4 кг) в тяжелом весе;
Алешандре Пантожа (57 кг) против Алекса Переса (57 кг) в наилегчайшем весе;
Энтони Смит (93,4 кг) против Магомеда Анкалаева (93,4 кг) в полутяжелом весе.
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