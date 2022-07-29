Взвешивание UFC 277: Нуньес тяжелее Пеньи, Анкалаев и Смит показали одинаковый вес

В Далласе (Техас) прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 277, где в главном бою пройдет бой за титул в женском легчайшем весе между Джулианной Пеньей и .

Итоговый вес участников главного карда:

Джулианна Пенья (61,01 кг) против Аманды Нуньес (61,2 кг) в женском легчайшем весе;

Брендон Морено (56,5 кг) против Кая Кара-Франса (56,5 кг) в наилегчайшем весе;

(120 кг) против (115,4 кг) в тяжелом весе;

Алешандре Пантожа (57 кг) против Алекса Переса (57 кг) в наилегчайшем весе;

(93,4 кг) против (93,4 кг) в полутяжелом весе.

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