Календарь боев в июле: Блейдс – Аспиналл, поединки Павловича и Анкалаева, ACA 141

Теги MMA Никита Крылов Сергей Павлович ACA Кертис Блейдс Магомед Анкалаев Том Аспиналл Анкалаев - Смит Бокс/MMA/UFC

До конца июля нас ждут несколько громких и интересных ивентов, и чтобы в них не потеряться, Sports.ru публикует обновляемое расписание.

• 22 июля. ACA 141 в Сочи: четвертьфинал Гран-при в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым.

• 22 июля. Bellator 283. Дуглас Лима – Джейсон Джексон, Тофик Мусаев – Сидни Аутлоу, Усман Нурмагомедов – Кристофер Гонсалес.

• 24 июля. UFC Fight Night 208. Кертис Блейдс – Том Аспиналл, Александр Густафссон – Никита Крылов, Мухаммад Мокаев – Чарльз Джонсон.

• 31 июля. UFC 277. Титульный реванш Джулианна Пенья – Аманда Нуньес, Брендон Морено – Кай-Кара Франс, Сергей Павлович – Деррик Люьис, Магомед Анкалаев – Энтони Смит.

 

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