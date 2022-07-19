Календарь боев в июле: Блейдс – Аспиналл, поединки Павловича и Анкалаева, ACA 141

До конца июля нас ждут несколько громких и интересных ивентов, и чтобы в них не потеряться, Sports.ru публикует обновляемое расписание.

• 22 июля. 141 в Сочи: четвертьфинал Гран-при в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым.

• 22 июля. Bellator 283. Дуглас Лима – Джейсон Джексон, Тофик Мусаев – Сидни Аутлоу, Усман Нурмагомедов – Кристофер Гонсалес.

• 24 июля. UFC Fight Night 208. – Том Аспиналл, Александр Густафссон – , Мухаммад Мокаев – Чарльз Джонсон.

• 31 июля. UFC 277. Титульный реванш Джулианна Пенья – Аманда Нуньес, Брендон Морено – Кай-Кара Франс, – Деррик Люьис, – Энтони Смит.