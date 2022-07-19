Календарь боев в июле: Блейдс – Аспиналл, поединки Павловича и Анкалаева, ACA 141

До конца июля нас ждут несколько громких и интересных ивентов, и чтобы в них не потеряться, Sports.ru публикует обновляемое расписание.
• 22 июля. ACA 141 в Сочи: четвертьфинал Гран-при в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым.
• 22 июля. Bellator 283. Дуглас Лима – Джейсон Джексон, Тофик Мусаев – Сидни Аутлоу, Усман Нурмагомедов – Кристофер Гонсалес.
• 24 июля. UFC Fight Night 208. Кертис Блейдс – Том Аспиналл, Александр Густафссон – Никита Крылов, Мухаммад Мокаев – Чарльз Джонсон.
• 31 июля. UFC 277. Титульный реванш Джулианна Пенья – Аманда Нуньес, Брендон Морено – Кай-Кара Франс, Сергей Павлович – Деррик Люьис, Магомед Анкалаев – Энтони Смит.