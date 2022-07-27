Брендон Морено: «Уважаю Кара-Франса, но это не значит, что не хочу оторвать ему голову»

Бывший чемпион UFC Брендон Морено поделился ожиданиями от реванша с Кайем Кара-Франсом.

«Я сильно уважаю Кая, но это не означает, что не хочу оторвать ему голову. Я хочу это сделать. Я знаю, что мне под силу оторвать ему голову, и я знаю, что у меня это получится.

Все уже решено: у меня в голову есть четкая картина того, как все произойдет. Я неимоверно уважаю его, но победа будет за мной.

Этот реванш поможет мне понять, насколько сильно я вырос как боец. Прошлый бой дошел до решения, но этот я намерен закончить досрочно», – сказал Морено.

и Кара-Франса состоится 31 июля на UFC 277. На кону поединка будет титул временного чемпиона в наилегчайшем весе.

Кай Кара-Франс: «На мой взгляд, Морено выиграл бой у Фигиредо, так что мне предстоит подраться с лучшим бойцом дивизиона»

Фигередо поставил ультиматум UFC: «Я останусь в дивизионе, если они увеличат мой заработок»