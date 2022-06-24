Токов – о провале Немкова в бою с Андеросоном: «Видимо, перегрузился на тренировках»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов предположил, почему чемпион в полутяжелом весе неубедительно выступил в поединке с .

Американец доминировал на протяжении трех раундов, однако поставил россиянину сечку запрещенным приемом, из-за чего бой признали несостоявшимся.

«Вообще к этому поединку он очень много тренировался и, видать, несколько раз перегрузился. По бою было видно, что у него нет заряда, силы в мышцах.

Были перегрузки на сборах. Как по мне, надо было где-то отдохнуть, не нагружаться, а он газовал по полной, потому что очень важный бой.

Думаю, Вадим сейчас выводы сделает и к реваншу подойдет в гораздо лучшей форме», – сказал Токов.

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