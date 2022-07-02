Минеев – о следующем сопернике: «Исход боя Бархударяна и Вагабова может быть для меня интересен»

Теги полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что хочет подраться с победителем боя за титул в полутяжелом весе между Вагабом Вагабовым и Давидом Бархударяном.

«Я думаю, исход противостояния Бархударяна и Вагабова может быть для меня интересен. Исходя из последнего боя Вагабова, мне кажется, у Бархударяна чуть больше шансов, и его соотечественники сделают все, чтобы увидеть наш бой», – сказал Владимир.

«Сцены с поцелуем пусть снимает дублер». Сходили на премьеру «Бультерьера», в главной роли там – боец Владимир Минеев

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