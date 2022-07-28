Анкалаев – о бое Махачева и Оливейры: «Поединок не будет легким для Ислама»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев высказался о грядущем титульном поединке в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Конечно, я тоже хочу, чтобы Ислам выиграл, но это очень интересный бой. Не думаю, что этот поединок будет легким для Ислама, но я считаю, что Ислам может у него выиграть», – сказал Анкалаев.

Чарльз Оливейра: «Поддержка Хабиба помогла Махачеву получить чемпионский бой. Ислам должен был провести еще один поединок»

«Бой просто пушка будет». Хасбик про поединок Махачев – Оливейра