Чимаев про бои Адесаньи: «У Исраэля много денег. Он просто набирает очки и выигрывает»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему считает последние бои чемпиона среднего веса скучными.

«Адесанья делает свою работу и зарабатывает деньги. Теперь он чемпион. Ему не надо делать сумасшедшие вещи, чтобы только выиграть.

Я не знаю, что с ним произошло в последнем бою. Возможно, он уже не такой голодный. У него много денег. Это заставляет людей меняться.

Когда ты голоден, то дерешься, как сумасшедший, так как он делал это раньше. Сейчас я не знаю, что с ним случилось.

Адесанья просто набирает очки и выигрывает поединки. Это скучно», – сказал Чимаев.

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