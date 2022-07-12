Исраэль Адесанья: «Я не буду небрежно рисковать, чтобы развлечь зрителей. Ради чего это делать?»

Чемпион UFC в среднем весе ответил на критику от болельщиков, которые остались недовольны его боем с на UFC 276.

«Знаю, что я должен выносить соперников в яркой манере, но мне насрать. Я даже не думаю о людях, но я ненавижу забирать свои слова обратно.

Я говорил, что выиграю бой. Я выдал все, что мог, однако мог бы выступить лучше. Впрочем, и мои соперники должны показывать больше.

Я не буду небрежно рисковать, чтобы развлечь зрителей. Ради чего это делать?», – сказал Адесанья.

Адесанья 2 июля победил Канноньера единогласным решением судей.

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