Исраэль Адесанья: «Я не буду небрежно рисковать, чтобы развлечь зрителей. Ради чего это делать?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Адесанья - Канноньер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ответил на критику от болельщиков, которые остались недовольны его боем с Джаредом Канноньером на UFC 276.

«Знаю, что я должен выносить соперников в яркой манере, но мне насрать. Я даже не думаю о людях, но я ненавижу забирать свои слова обратно.

Я говорил, что выиграю бой. Я выдал все, что мог, однако мог бы выступить лучше. Впрочем, и мои соперники должны показывать больше.

Я не буду небрежно рисковать, чтобы развлечь зрителей. Ради чего это делать?», – сказал Адесанья.

Адесанья 2 июля победил Канноньера единогласным решением судей.

Шоу от Адесаньи в UFC: вышел на бой с «прахом» соперника и маникюром. И уверенно защитил титул под свист трибун

Адесанья про бой с Перейрой: «У нас назначено свидание»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные