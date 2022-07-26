Энди Руис: «Нам с Джошуа необходимо устроить трилогию»

Бывший чемпион мира по боксу Энди Руис хочет подраться с Энтони Джошуа в третий раз.

«Когда он победил меня в Саудовской Аравии, нам стоило организовать трилогию. Мне следовало дать еще одну возможность точно так же, как мы предоставили ему шанс в реванше.

Джошуа проиграл Александру Усику. Пусть в их реванше победит сильнейший, но, безусловно, нам необходимо устроить трилогию.

Независимо от того, победим мы с ним или проиграем в следующих боях, когда-то и как-то у нас должна состояться трилогия», – сказал Руис.

Летом 2019-го Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде, в декабре того же года британец взял реванш единогласным решением судей.

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