Шон О’Мэлли: «Мы с Яном подеремся несколько раз»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли считает, что проведет с несколько поединков.

«Это забавный бой. Думаю, мы подеремся несколько раз. Сколько ему лет? 28, 29? Мне 27.

Легчайший дивизион — лучший в UFC, и если бы мне пришлось давать прогноз, то я бы сказал, что мы с Петром подеремся несколько раз.

Ян никуда не денется и никогда не опустится ниже топ-5. Я верю, что тоже останусь там, как только туда попаду.

Просто безумие, что это происходит, ведь я так давно хотел этого», – сказал О’Мэлли.

Бой американца и россиянина состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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