Вадим Немков: «Российский флаг на Bellator 277 убрали, чтобы не нагнетать обстановку»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе объяснил отсутствие российского флага на турнире Bellator 277.

«По поводу наших выступлений в Bellator ничего не говорят. Все это какой-то миф, что к нам (россиянам) относятся плохо. Российский флаг убрали, чтобы не нагнетать обстановку.

А для всех тех, кто переживает за флаг, я же от этого не стал итальянцем. Все знают, что я из России.

Я буду и дальше выступать за Россию, за нас всех. Не хочу говорить много, чтобы не провоцировать никого», – сказал Немков.

16 апреля Немков дрался с в финале гран-при полутяжеловесов Bellator, однако поединок был признан несостоявшимся из-за травмы россиянина.

Немков рассказал об ошибках в бою с Андерсоном: «Надо было двигаться побольше и продолжать работать в стойке»

Лучший ученик Федора закончил в крови бой за $1 млн. Немков отдавал финал – но помог несчастный случай