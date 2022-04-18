Вадим Немков: «Думаю, что следующее наше противостояние с Андерсоном закончится по-другому»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе оценил свои шансы победить в прерванном бою.

16 апреля бойцы бились в финале гран-при полутяжеловесов Bellator, однако поединок был признан несостоявшимся из-за травмы россиянина.

«Чувствую себя отлично, бровь не беспокоит, никаких травм больше нет.

Когда такой чемпионский бой и принципиальное противостояние, то надо, чтобы бойцы закончили дело честно. Думаю, что следующее наше противостояние закончится по-другому.

Кори Андерсон сам прыгнул головой в меня. Еще два раунда было впереди, не считаю, что я сильно устал или перенапрягся. Первый раунд я забрал, второй-третий забрал он, следующие раунды мог взять я», – считает Немков.

Андерсон уверен, что Немков будет уклоняться от реванша: «Уверен, что он будет тянуть настолько долго, насколько это возможно»

Лучший ученик Федора закончил в крови бой за $1 млн. Немков отдавал финал – но помог несчастный случай