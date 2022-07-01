Исраэль Адесанья: «Бой с Чимаевым принесет большие деньги»

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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья обсудил потенциальный бой с полусредневесом Хамзатом Чимаевым.

«Мне понравилось как Чимаев дрался с Гилбертом Бернсом. После этого боя я подумал: «Ладно, у этого парня есть мужество, и в нем горит огонь».

Но я не думаю, что Чимаев пройдет Камару Усмана, или кого-то вроде Леона Эдвардса, ему будет также сложно с Висенте Люке.

Но если в параллельном мире Чимаев пройдет любого из этих парней и проложит путь к чемпионскому титулу, а потом защитит его пару раз, то он захочет подраться со мной, и я приму этот бой.

Мне нравится Чимаев, потому что этот поединок принесет большие деньги. Ненавижу вызывать бойцов из весовой категории ниже, но это не вызов. Чимаев дрался в среднем весе, но это большой денежный бой, и мне это нравится», – сказал Адесанья.

2 июля на UFC 276 Адесанья проведет защиту титула в бою с Джаредом Канноньером.

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