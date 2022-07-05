Перейра ответил на вызов Чимаева: «У меня уже есть задача. Мне нужно позаботиться о поединке с Адесаньей»

Бразильский средневес UFC Алекс Перейра отреагировал на вызов шведского полусредневеса Хамзата Чимаева.

После победы Перейры над Шоном Стриклендом на UFC 276 Чимаев вызвал бразильца на бой.

«Я буду придерживаться того же направление, что и всегда. Посмотрим, что меня ждет впереди. Так же было и со Стриклендом.

Люди говорили о поединке с Исраэлем Адесаньей, а я отвечал: «Послушайте, у меня уже есть задача».

Прямо сейчас мне нужно позаботиться о поединке с Адесаньей за титул, а потом мы рассмотрим и этот вариант», – сказал Перейра.

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