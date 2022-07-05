Перейра ответил на вызов Чимаева: «У меня уже есть задача. Мне нужно позаботиться о поединке с Адесаньей»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Бразильский средневес UFC Алекс Перейра отреагировал на вызов шведского полусредневеса Хамзата Чимаева.

После победы Перейры над Шоном Стриклендом на UFC 276 Чимаев вызвал бразильца на бой.

«Я буду придерживаться того же направление, что и всегда. Посмотрим, что меня ждет впереди. Так же было и со Стриклендом.

Люди говорили о поединке с Исраэлем Адесаньей, а я отвечал: «Послушайте, у меня уже есть задача».

Прямо сейчас мне нужно позаботиться о поединке с Адесаньей за титул, а потом мы рассмотрим и этот вариант», – сказал Перейра.

Хамзат Чимаев: «Хочу подраться с Алексом Перейрой»

Шон Стрикленд: «Снимаю перед Алексом Перейрой шляпу, он гребаный убийца»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные