Хавьер Мендес про Умара Нурмагомедова: «Молодой Орел станет чемпионом»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес поделился впечатлениями от выступления на IFC on ESPN 38.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей над Нэйтоном Манессом.

«Умар выступил просто идеально. Он работал по плану отца. И я невероятно горжусь тем, что он сделал в этом бою.

Его отец гордится им, вся Россия гордится им. Он проделал потрясающую работу и показал, что молодой Орел станет чемпионом», – сказал Мендес.

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