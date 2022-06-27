Хабиб – Умару: «Тебе еще есть куда расти, братишка – продолжай в том же духе»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил двоюродного брата Умара Нурмагомедова с победой на UFC on ESPN 38.
В выходные россиянин победил единогласным решением судей Нэйтона Манесса.
«Это было доминирующее выступление.
Тебе еще есть куда расти, братишка – продолжай в том же духе, и скоро начнутся большие бои», – написал Хабиб.
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