Хабиб – Умару: «Тебе еще есть куда расти, братишка – продолжай в том же духе»

Бывший чемпион в легком весе поздравил двоюродного брата с победой на UFC on ESPN 38.

В выходные россиянин победил единогласным решением судей Нэйтона Манесса.

«Это было доминирующее выступление.

Тебе еще есть куда расти, братишка – продолжай в том же духе, и скоро начнутся большие бои», – написал Хабиб.

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