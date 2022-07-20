Даниэль Кормье: «Борьба Махачева – главная проблема Оливейры»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поделился ожиданиями от титульного боя в легком весе между и .

«Они оба выглядят монстрами. Думаю, что проблема многих других бойцов в том, что они боялись бороться с Оливейрой. Но Ислам сможет бороться с Чарльзом, его давление — это огромная проблема для бразильца.

Ислам редко совершает ошибки. Когда боец ранен, то он чаще всего совершает ошибки, пытаясь найти нокаут.

Взять к примеру Дастина Порье. Когда он дрался с Хабибом, он немного волновался, и это сбивало его с ног.

У Ислама вязкая борьба, когда он сближается, он сбивает тебя с ног, а его давление сверху просто невероятное. Говорят, что борцы — это убийцы джиу-джитсеров. Считаю, что борьба Махачева — это главная проблема Оливейры», – сказал Кормье.

Бой Махачева и Оливейры возглавит UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

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