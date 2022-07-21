Чарльз Оливейра: «Я еду в Абу-Даби, чтобы закрыть рот Махачеву и Хабибу на их территории»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал организацию боя с Исламом Махачевым.
Поединок за вакантный титул между бразильцем и россиянином состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
«Они говорили, что поедут в Бразилию, чтобы избить меня на глазах моих фанатов. Я старался устроить свой следующий бой дома, но так и не дождался их согласия.
Мы даже пытались провести наш бой на нейтральной территории, в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. И что мы получили? Чемпион будет драться на территории соперника третий раз подряд.
Но, как я доказал в бою с Дастином Порье и Джастином Гейджи, это не проблема. Когда клетка закрывается, остаюсь только я и мой соперник.
Я еду в Абу-Даби, чтобы закрыть рот Исламу и Хабибу Нурмагомедову на их территории», – сказал Оливейра.
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