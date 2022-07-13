Усман нацелен на переход в полутяжелый вес: «Это будет Прохазка, Блахович, или кто-то другой»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сообщил о намерении перейти в полутяжелый дивизион после поединка с Леоном Эдвардсом.

«Сейчас мы полностью сосредоточены на , но после этого мы нацелены на полутяжелый вес. Это будет , , или кто-то другой. Это то, чего мы хотим.

Я хочу доказать всему миру, что не просто являюсь лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Тот факт, что я возглавляю рейтинг P4P означает, что в любой момент я могу сразиться, с кем угодно, и не только сохранить свое, но и одержать победу. Я хочу это доказать.

20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити у Усмана состоится бой с Эдвардсом.

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