Даниэль Кормье: «Эй, Дэйна Уайт, я могу подраться с Прохазкой? В этом что-то есть»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях порассуждал на тему возвращения в октагон.

«Когда я уходил в отставку, то сказал, что буду драться только за пояса чемпионов. Но я не заслуживаю боя за титул в тяжелом весе. Стипе Миочич не чемпион, а он избил меня в двух последних боях.

Если бы я принял решение снова драться, то мне пришлось бы спуститься в полутяжелый вес. Потому что я не проиграл, когда уходил из этого дивизиона.

Помните, я освободил титул, когда Джон Джонс собирался драться с Густафссоном. Так что если я добровольно отказался от титула, то возможно, я смогу получить чемпионский бой. Эй, , я могу подраться с ? В этом что-то есть.

Могу сказать, что если это должно случиться, то лучше поскорее, потому что в марте мне уже 44», – сказал Кормье.

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