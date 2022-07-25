Бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда запланирован в октябре в Лондоне

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев может провести следующий бой в октябре. Об этом сообщил промоутер россиянина .

«У нас есть дата поединка против в октябре, мы ведем переговоры с Артуром. Думаю, что представитель Ярда Фрэнк Уоррен все сделает.

Место — Арена О2 в Лондоне. Пока что Артур в отпуске, на следующей неделе мы свяжемся, и, надеюсь, завершим сделку», – сказал Арум.

19 июня Бетербиев победил Джо Смита техническим нокаутом.

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