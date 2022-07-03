Харитонов про Бетербиева: «Я бы тоже хотел получить гражданство какой-нибудь другой страны, чтобы строить свою карьеру»

Российский боец рассказал про отношение к тому, что у чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе есть гражданство Канады.

«Красавец! А что такого? Не отношусь к этому негативно. Бетербиев — наш боец. Получил двойное гражданство он только для того, чтобы выступать без проблем. Не вижу в этом ничего плохого.

Я бы тоже хотел получить гражданство какой-нибудь другой страны, чтобы строить свою карьеру. Но это не значит, что я бы отказался от российского гражданства.

Если человек отказывается — можно сказать, что он повел себя неправильно. А тут второй паспорт — ничего такого», – сказал Харитонов.

Цзю про канадское гражданство Бетербиева: «Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что?»

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