Бывший спарринг-партнер Конора обвинил Макгрегора в употреблении гормона роста

Экс-чемпион WBA и бывший спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи подозревает ирландца в употреблении допинга, а именно – гормона роста.

Малиньяджи ретвитнул фотографии Конора с вечеринки в честь дня рождения, подписав пост: «Правильный гормон роста».

В данный момент Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который он получил в июле 2021-го, проиграв техническим нокаутом Дастину Порье.

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