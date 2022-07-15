Тренер Конора: «Макгрегор снова здоров и может заниматься всеми аспектами ММА»

, тренер экс-чемпиона в двух весовых категориях , рассказал о восстановлении ирландца.

«Не знаю, видите ли вы несколько царапин и синяков на моем лбу. Но Конор появился неожиданно, схватил меня за шею, и мы провели пару раундов с этой 2000-фунтовой гориллой.

Мы отлично поборолись. Думаю, это был первый раз, когда я боролся с ним с момента подготовки к последнему бою, а это было давно. Теперь Конор снова здоров, он снова может заниматься всеми аспектами ММА», – сказал Кавана.

Последний раз Конор дрался в июле 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье из-за перелома ноги. 14 июля Макгрегору исполнилось 34 года.

🎂 Конору Макгрегору исполнилось 34 года