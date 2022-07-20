Стерлинг назвал Оливейру фаворитом боя с Махачевым: «Он настоящий терминатор»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от титульного боя в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Я никогда не делаю ставки, но если бы мне пришлось поставить деньги, то я бы поставил незначительную сумму на Оливейру.

Потому что я видел его работу в партере как снизу, так и сверху. Когда он на ногах, он настоящий терминатор.

Он прет вперед, подключает колени, выбрасывает локти, бьет с дальней дистанции... Он опасен во всех аспектах», – считает Стерлинг.

Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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