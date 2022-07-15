Эдди Хирн: «Джошуа не завершит карьеру, если проиграет Усику в реванше»

Промоутер Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира в тяжелом весе не собирается завершать карьеру, если проиграет в реванше .

«Я был бы в шоке. Джошуа любит драться, бокс для него все. Когда он проиграл Усику, множество людей в индустрии написали мне, что Энтони должен уйти в отставку сейчас. Я ответил: «Он только что проиграл первому или второму номеру вне зависимости от весовых категорий. У него было не так много боев».

Эй-Джей любит спорт, и я уверен, что он будет здесь еще долго. Хотя мы бы предпочли победить», – сказал Хирн.

Реванш Джошуа и Усика должен состояться 20 августа.

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