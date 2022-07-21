Чарльз Оливейра: «Все боялись борьбы Махачева, но я не боюсь»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от титульного поединка с , который состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

«Я являюсь крупнейшей угрозой в дивизионе. Здесь нет дураков. Парни, с которыми сражался Ислам, были ударниками, и он переводил их в партер.

Я же сходился с соперниками лицом к лицу и переводил их только после того, как потрясал. Ислам столкнется с проблемой в лице .

Мне все равно, как драться. Если хотите размена, хорошо, я могу ударить. Если хочешь провести тейкдаун – попытайся. Все боялись борьбы Махачева, но я не боюсь.

Это ему нужно беспокоиться о том, как быть, а не мне. Я знаю, что у него получается. Но у меня рекорд UFC по числу приемов», – заявил Оливейра.

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