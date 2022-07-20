Махачев пропустит пресс-конференцию с Оливейрой на UFC в Лондоне

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Пресс-служба UFC сообщила, что 22 июля в Лондоне состоится пресс-конференция с участием Чарльза Оливейры.

Почему на встречу перед взвешиванием участников турнира UFC Fight Night 208 не приедет Ислам Махачев – не уточняется.

Напомним, что бой Махачева и Оливейры за вакантный титул UFC в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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