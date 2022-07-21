Шон О’Мэлли: «Будет грандиозно выключить Петру Яну свет. 22 октября я буду лучше, чем он»

Рейтинговый боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя с .

Бой американца и россиянина состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

«Я верю, что лучше Петра в том, что мы собираемся делать, а именно – в драке. Я лучше Петра, и искренне верю в это, и эта вера поможет мне выполнить свою работу.

Я выйду в октагон в лучшей готовности, чем Петр, и просто сделаю то, что должен сделать. Будет грандиозно выключить Яну свет.

Три раунда по пять минут против лучшего чувака, с которым я когда-либо встречался. Я в восторге от этой возможности, и не сомневаюсь в том, что 22 октября я буду лучше, чем Петр Ян», – сказал О’Мэлли.

Петр Ян подерется с Шоном О’Мэлли 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

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