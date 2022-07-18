Петр Ян: «У Махачева есть все навыки, чтобы побить Оливейру»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Петр Ян Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Верю, что Махачев сможет одержать победу над Оливейрой. Если Ислам правильно подойдет к этому поединку, составит четкий геймплан, то у него есть все навыки для того, чтобы побить бразильца.

Хотя Оливейра – интересный, крепкий и разнообразный боец. Это достойный соперник, нас ждет очень интересное противостояние», – сказал Ян.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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