Алекс Волкановски: «Бой против Оливейры – крупнее, чем поединок с Махачевым»

Чемпион UFC в полулегком весе вновь заявил о желании подраться за титул легкого дивизиона. Вакантный пояс разыграют и .

«Бой против Оливейры – крупнее, чем поединок с Махачевым. Меня интересуют большие бои. А противостояние с Чарльзом действительно интригует.

Но также я хочу драться за титул, поэтому мне неважно, с кем именно: будет это Оливейра или Махачев. Без разницы», – сказал Волкановски.

Бой Оливейра – Махачев пройдет 22 октября.

Шамиль Завуров: «Как бы не закончился бой Махачева и Оливейры, Хабиб не вернется»