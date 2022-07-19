Алекс Волкановски: «Бой против Оливейры – крупнее, чем поединок с Махачевым»

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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски вновь заявил о желании подраться за титул легкого дивизиона. Вакантный пояс разыграют Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.

«Бой против Оливейры – крупнее, чем поединок с Махачевым. Меня интересуют большие бои. А противостояние с Чарльзом действительно интригует.

Но также я хочу драться за титул, поэтому мне неважно, с кем именно: будет это Оливейра или Махачев. Без разницы», – сказал Волкановски.

Бой Оливейра – Махачев пройдет 22 октября.

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