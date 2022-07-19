Алекс Волкановски: «Бой против Оливейры – крупнее, чем поединок с Махачевым»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски вновь заявил о желании подраться за титул легкого дивизиона. Вакантный пояс разыграют Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.
«Бой против Оливейры – крупнее, чем поединок с Махачевым. Меня интересуют большие бои. А противостояние с Чарльзом действительно интригует.
Но также я хочу драться за титул, поэтому мне неважно, с кем именно: будет это Оливейра или Махачев. Без разницы», – сказал Волкановски.
Бой Оливейра – Махачев пройдет 22 октября.
Шамиль Завуров: «Как бы не закончился бой Махачева и Оливейры, Хабиб не вернется»