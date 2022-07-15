Лечащий врач Емельяненко: «На данный момент состояние Александра потрясающее»

Александр Емельяненко продолжает подготовку к бою по правилам бокса против Вячеслава Дацика, который должен состояться в сентябре этого года в Москве. О состоянии Емельяненко рассказал лечащий врач, с которым Александр проходит восстановление.

«На данный момент состояние Александра Емельяненко потрясающее. Если мы говорим об этом на фоне того, что было раньше. По прошествию полутора месяцев, когда идет интенсивная медикаментозная поддержка, можно сказать, что это два совершенно разных человека. Курс включает в себя целый комплекс услуг: сосудистая терапия, нейрометаболическая терапия, физиотерапия. У нас с коллегами, врачами разных специальностей, комплексный подход.

Самое главное – добиться результата. Во-первых, надо вывести человека из того тяжелого состояния. Во-вторых, подготовить его к предстоящим поединкам. Александр уже начал интенсивнее заниматься общефизической и боевой подготовкой.

Наши прогнозы основаны на тех результатах, которые мы видим. Если все будет продолжаться именно так, Александр продолжит готовиться в Екатеринбурге, то мы увидим совершенно другого Александра Емельяненко. Не того, которого видели полгода назад. Да и сам Александр уже видит результат от этой терапии», – сказал врач, имя которого не уточняется.

Александр Емельяненко: «Меня вообще не интересует, чем Дацик занимался в тюрьме»