Дерек Брансон: «Перейра – фаворит боя с Адесаньей»

Средневес UFC Дерек Брансон дал прогноз на вероятный бой между чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Если бы я ставил, я бы поставил на Алекса. Не потому, что он его... Хотя, именно потому, что он побеждал его дважды. Но Иззи выигрывал тот бой, в котором Алекс отправил его в нокаут, насколько я слышал.

Алекс просто ищет возможности для разменов. Он практически не отходит назад. И у него будет 25 минут, чтобы попасть нокаутирующим ударом.

Так что, наверное, Алекс фаворит. Если бы мне пришлось ставить, я ставил бы на Алекса», – сказал Брансон.

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