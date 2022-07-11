Адесанья про бой с Перейрой: «У нас назначено свидание»

Чемпион UFC в среднем весе сообщил, что его следующим соперником станет Алекс Перейра.

«Кого я хочу себе в соперники? У меня уже назначено свидание. Мы все продумали, и уже работаем над боем.

Я знаю, что могу эффектно убрать его», – сказал Адесанья.

Напомним, что Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге. Оба раза победу праздновал бразилец.

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