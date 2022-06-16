Минаков – о Волкове: «Саша учится джиу-джитсу, он может побить Нганну»

Бывший чемпион в тяжелом весе Виталий Минаков высоко оценил шансы получить пояс UFC.

«Сейчас Нганну появился, но я думаю, что Волков как раз тот, кто может его побить. Насколько я вижу и слышу, Саша учится джиу-джитсу.

По крайней мере, как зритель я слышу, что он в борьбе прибавил. Ему не нужно учиться бороться. Он учится бороться, лежа на спине.

Борцу не нужно проводить болевые или что-то ломать. Если он лег на спину, достаточно его контролировать и доминировать в партере», – сказал Минаков.

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