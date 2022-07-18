Дэйна Уайт: «Пытаемся решить проблемы с визами. Чимаев скоро будет драться»

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о следующем поединке полусредневеса .

«Мы работаем над его боем. У нас сейчас много проблем.

Видели, что творится в боксе? Парни просто не могут въехать в страну. Не понимаю, что происходит, но сейчас у всех проблемы с визами.

Мы пытаемся решить эти проблемы. Хамзат скоро будет драться», – сказал Уайт.

В апреле Чимаев победил единогласным решением судей Гилберта Бернса.

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