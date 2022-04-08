Хамзат Чимаев: «Уайт обещал, что после боя с Бернсом я буду драться за титул»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил, что ему пообещали титульный бой в случае победы над Гилбертом Бернсом.

«В прошлый раз я сказал, что я король. Я кричал на всю арену, что я король и никто не хочет попытаться остановить меня.

Все говорят: «Этот парень не входит в топ-10, он не побеждал того, не побеждал этого». Но никто не желал попытаться встать у меня на пути и остановить меня.

И вот сейчас мы здесь. Дэйна Уайт пообещал мне, что после этого боя я буду драться за титул. Я доверяю этому человеку, так что посмотрим», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Бернса состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).

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