Хамзат Чимаев: «Уайт обещал, что после боя с Бернсом я буду драться за титул»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев сообщил, что ему пообещали титульный бой в случае победы над .

«В прошлый раз я сказал, что я король. Я кричал на всю арену, что я король и никто не хочет попытаться остановить меня.

Все говорят: «Этот парень не входит в топ-10, он не побеждал того, не побеждал этого». Но никто не желал попытаться встать у меня на пути и остановить меня.

И вот сейчас мы здесь. пообещал мне, что после этого боя я буду драться за титул. Я доверяю этому человеку, так что посмотрим», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Бернса состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).

Взвешивание UFC 273: Олейник легче Вандераа, Чимаев и Бернс показали одинаковый вес

Хамзат Чимаев: «Разобью Бернса менее чем через минуту»