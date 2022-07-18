Алджамейн Стерлинг: «Мое уважение Хабибу. Если ты надолго задержишься в игре, то проиграешь»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что экс-чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедова выбрал подходящий момент для завершения карьеры.
«Если ты надолго задержишься в игре, то проиграешь — ты окажешься в нокауте, тебя засамбитят или отправят в технический нокаут.
Я был достаточно умным, чтобы понять, что приближаются самые сложные бои и что, вероятно, пришла пора уходить. Поэтому мое уважение Хабибу.
Я всегда его уважал, потому что он просыпался каждое утро перед боем, каждый раз перед 29 разными вечерами и ментально, физически и духовно был готов побеждать. Это сложно», – сказал Стерлинг.
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