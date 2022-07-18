Уайт про бой Махачев – Оливейра: «Они оба хотят это сделать, и все хотят это увидеть»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал анонс поединка за вакантный титул в легком весе между и .

«Этот бой в Абу-Даби имеет смысл. Они оба хотят это сделать, и все хотят это увидеть.

Оливейра получит процент от продаж платных трансляций. Он все еще чемпион, хотя технически им не является», – сказал Уайт.

Бой Оливейры и Махачева возглавит UFC 280 в Абу-Даби, который состоится 22 октября.

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