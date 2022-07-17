Олег Тактаров про бой Махачев – Оливейра: «Победит тот, кто будет сильнее в стойке»

Олег Тактаров поделился ожиданиями от титульного поединка в UFC между и .

«На мой взгляд, победит в этом бою тот, кто будет сильнее в стойке, потому что в партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке. Для этого и существуют ММА.

Что касается выбора места боя, трудно сказать, будет ли это лучше для Ислама. Конечно, в Бразилии было бы хуже, так как Оливейре помогли бы родные стены. Но и в Эмираты он приедет за три недели, полностью акклиматизируется и будет в прекрасной форме. Он там уже был», – сказал Тактаров.

Бой Махачев – Оливейра пройдет 22 октября на 280.

Алекс Волкановски про бой Оливейра – Махачев: «Я получу победителя»