Али Абдель-Азиз: «Хабиб просто одолжил Оливейре пояс, чтобы он придержал его для Махачева»

Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал анонс поединка между и .

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби бразилец и россиянин подерутся за вакантный титул в легком весе.

«Все говорят, что Чарльз был чемпионом. Но я считаю, что просто одолжил ему пояс, чтобы он придержал его для Ислама. Не думаю, что Оливейра когда-либо был чемпионом.

С кем он дрался? С Майклом Чендлером, у которого рекорд в UFC 2-2? С Дастином Порье? Я уважаю Дастина, но он проигрывал Хабибу тоже.

Ислам будет играть с Чарльзом, и покажет, что в этой игре есть уровни», – сказал Абдель-Азиз.

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