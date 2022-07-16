AMC Fight Nights 113: Вагабов и Бикрев защитили пояса чемпионов

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

В «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся турнир AMC Fight Nights 113.

В главном бою турнира Вагаб Вагабов техническим нокаутом в четвертом раунде победил Давида Бархударяна и сохранил титул в полутяжелом весе.

В со-главном поединке Дмитрий Бикрев защитил титул чемпиона в полусреднем весе, победив раздельным решением судей белоруса Руслана Колодко.

Другие бои:

Анатолий Кондратьев победил Магеррама Гасанзаде единогласным решением судей

Александр Гребнев победил Кирилла Крюкова единогласным решением судей

Исмаил Мусукаев победил Анвара Магомадова единогласным решением судей

 

 

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