AMC Fight Nights 113: Вагабов и Бикрев защитили пояса чемпионов

В «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся турнир 113.

В главном бою турнира Вагаб Вагабов техническим нокаутом в четвертом раунде победил Давида Бархударяна и сохранил титул в полутяжелом весе.

В со-главном поединке Дмитрий Бикрев защитил титул чемпиона в полусреднем весе, победив раздельным решением судей белоруса Руслана Колодко.

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