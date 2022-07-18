Тренер Конора: «Он не потерял ни одного удара и выглядит великолепно»

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о форме ирландца.
«Он здоров, счастлив, и здорово, что он вернулся. Последние несколько тренировок в зале были ориентированы на ММА — теперь у него все готово для этого.
Он провел отличную тренировку, мы показали несколько крутых раундов. Конор не потерял ни одного удара и выглядел великолепно.
Поверьте мне, мне пришлось немного побороться с ним прошлой ночью, и я это почувствовал. Когда эта рука обнимает тебя за шею, там немного больше давления, чем раньше, так что он очень, очень силен в данный момент», – сказал Кавана.
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