Тренер Конора: «Он не потерял ни одного удара и выглядит великолепно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о форме ирландца.

«Он здоров, счастлив, и здорово, что он вернулся. Последние несколько тренировок в зале были ориентированы на ММА — теперь у него все готово для этого.

Он провел отличную тренировку, мы показали несколько крутых раундов. Конор не потерял ни одного удара и выглядел великолепно.

Поверьте мне, мне пришлось немного побороться с ним прошлой ночью, и я это почувствовал. Когда эта рука обнимает тебя за шею, там немного больше давления, чем раньше, так что он очень, очень силен в данный момент», – сказал Кавана.

Дастин Порье назвал топ-3 боя в легком дивизионе

Джейк Пол – Конору: «Прекращай принимать тренболон и начни принимать поединки. Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные