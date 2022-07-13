Джейк Пол – Конору: «Прекращай принимать тренболон и начни принимать поединки. Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол ответил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях .

Ранее американец вызвал ирландца на бой, на что Макгрегор назвал его ничтожеством.

«Конор, Конор, Конор – в твиттере ты появляешься гораздо чаще, чем в октагоне. Прекращай принимать тренболон и начни принимать поединки.

Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься. У тебя сбились все приоритеты. Отложи бутылку в сторону и возвращайся к боям. Ты не выигрывал уже пять лет, а твоя последняя победа была над Ковбоем, который после встречи с тобой так и не смог прервать череду поражений.

В своем твите ты говоришь, что я пустое место. Ну, ты прав. Я обычный парень из Огайо – я действительно «никто». Но давай вспомним твой шестой бой – на арене было два человека. Я же свой шестой бой проведу в Мекке бокса – в Мэдисон Сквер Гарден. И я знаю, что ты будешь следить за этой схваткой, малыш.

Ты многое про меня говоришь, но я делюсь миллионами долларов с бойцами, которым не доплачивают, пока ты делишь шлюх с Дэйной Уайтом. Ууупс, прости Конор. Я знаю, что твоя пиар-команда пытается скрыть то видео. Не стоило тебе нарываться на меня. Это моя игра. В городе новый король. Я теперь здесь всем управляю.

Восполни дефицит кальция, прекрати ломать кости и давай выйдем на ринг и сделаем 200 миллионов долларов. Конор, что бы ты ни говорил, мы не на одном уровне. Я сам себе босс. Да, бой с Мейвезером принес 100 миллионов, но Дэйна забрал у тебя половину этой суммы. Не забывай, что ты постоянно теряешь половину своих денег.

Бросай пить, удаляй Твиттер, возвращайся на ринг и заткни свой рот, иначе я приду и сам тебе мозги вправлю. Не шути со мной, Конор» – сказал Пол.

«Ты неудачник, малыш. Ты никто». Конор ответил на вызов Джейка Пола

Нейт Диаз: «UFC не отпускает меня, пока я не добью Конора»