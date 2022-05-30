Алджамейн Стерлинг: «Чендлеру не следовало говорить про зарплаты в UFC, так как он дискредитирует других бойцов»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг раскритиковал , который высказался относительно зарплат в UFC.

Чендлер заявил, что бойцы не должны жаловаться.

«Мне нравится Майкл Чендлер. Он классный чувак. Каждый раз, когда я его вижу, он очень искренний, никаких проблем с ним нет.

Но я думаю, что ему не следовало говорить про зарплаты, так как он дискредитирует других бойцов.

Майкл Чендлер заработал кучу денег в Bellator, он был чемпионом там. И вот представьте: приходит средний боец, не национальный чемпион, не чемпион Bellator, у него нет никаких полномочий и наград, что он подумает?

Я не говорю, что Чендлер пришел в UFC за деньгами, я ничего не знаю о его предыстории. Очевидно, он просто не понимает ситуацию других бойцов. В этом вся разница», – считает Стерлинг.

Майкл Чендлер про критику зарплаты бойцов UFC: «У Дэйны Уайта было 10 тысяч бессонных ночей, чтобы мы жили спокойной»

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